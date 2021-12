Filmkritik zu "Spider-Man: No Way Home": Zauberspruch läuft schief

Jennifer Hudson, 2007 mit dem Oscar für „Dreamgirls“ belohnt, spielt Aretha Franklin am Anfang ihrer Karriere als unsichere Frau, die Männern gegenüber in eine kindliche Rolle fällt. Tatsächlich scheut der Vater (immer super: Forest Whitaker) nicht davor zurück, sie vor den Augen des Chefs von Columbia Records abzuwatschen.

Allzu tiefe Blicke in die biografischen Abgründe von Aretha Franklin wirft die renommierte, südafrikanisch-amerikanische Bühnen- und TV-Regisseurin Liesl Tommy in ihrem Filmdebüt „Respect“ nicht. Dass diese mit 12 Jahren (!) ihr erstes Kind bekam, wird zwar als sexueller Missbrauch angedeutet, die traumatischen Nachwirkungen aber werden psychologisch vernebelt und einzelne Lebensstationen dramaturgisch flach erzählt.

Höchstform aber erreicht Jennifer Hudson, die sich als Interpretin zahlreicher Franklin-Klassiker – von „Respect“ bis „A Natural Woman“ – als würdige „Queen of Soul“ erweist.

INFO: USA/KAN 2021. 145 Min. Von Liesl Tommy. Mit Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans.