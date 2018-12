Filmkritik zu "Spider-Man: A New Universe": Von der Spinne gebissen

„Mein Name ist Peter Parker. Ich glaube, den Rest kennen Sie.“

Das ist wahr. Den Rest kennen wir. Schließlich gehört Peter Parker aka Spider-Man mit zu den meist strapazierten Superhelden des Marvel-Universums. Klar weiß er das selbst am besten: „Mich gibt es als Comicbuch, Frühstücksmüsli, Weihnachtsschallplatte und Eislutscher.“

Und gerade, wenn man bei dem Gedanken an ein… ächz… weiteres Spider-Man-Sequel in rettenden Sekundenschlaf fallen möchte, kickt die Überraschung ein: Die neue Spider-Man-Animation fühlt sich tatsächlich… originell an, ist witzig, zeitgeistig und nostalgisch zugleich. In einer komplexen Mischung aus computergenerierter Animation und handgezeichneter Nachbearbeitung leuchten die Bilder charismatisch in den Retro-Farben eines klassischen Comicheftes.

Pop-Art-Look trifft auf Urban Graffiti, aufgepeppt mit pulsierenden Rap-Beats, Split-Screens und Sprechblasen. Zum coolen Vintage-Look gesellt sich ein erweitertes Spider-Man-Multiversum, das aus mehrere Parallelwelten besteht und weitere Spinnenmenschen (und -schweine) ins Spiel bringt, darunter Gwen Stacy alias Spider-Gwen, Spider-Man-Noir und Spider-Ham alias Spider-Porker. Abgesehen von den unzähligen Spin-off-Möglichkeiten, die sich dadurch für Sony Animation und Marvel ergeben, bildet das versammelte Spinnenkollektiv eine schlagfertige Aktionseinheit.