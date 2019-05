Filmkritik zu "Rocketman": Der Mann steht immer noch

Wussten Sie, dass Elton John (72) eine klassische Musikausbildung hat? Dass er an der prestigeträchtigen London Academy of Music studiert hat? Bis er genervt von Bach, Mozart und Schubert war und den Rock’ n Roll für sich entdeckte.

Mit sichtlicher Begeisterung für die Persönlichkeit Elton Johns taucht der britische Regisseur Dexter Fletcher („Bohemian Rhapsody“) in seinem flamboyanten Biopic in das schrille Bühnen- und Alltagsleben des englischen Ausnahmekünstlers ein. Auch wenn er an der Oberfläche der kindlichen Frustrationen bleibt und die prägenden Wegbegleiter wie Elton Johns Songschreiber Bernie Taupin und seinen Manager und Liebhaber John Reid nur am Rande streift, ist „ Rocketman“ eine zündende Kino-Unterhaltungsrakete.