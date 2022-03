Filmkritik zu "The Card Counter“: Pokern um Schuld und Sühne

Bis er in einem der Hotelhallen in eine Veranstaltung gerät, wo ein gewisser Major John Gordo – gespielt von Willem Dafoe, der aussieht wie ein zweitklassiger Pornodarsteller – Vorträge über Sicherheitssysteme hält.

In dem Augenblick erkennt Tell seinen ehemaligen Vorgesetzten wieder, der ihm damals im Gefängnis von Abu-Ghuraib Anweisungen zum Foltern der Gefangenen erteilt hatte. Während Tell noch das Wiedererkennen verarbeitet, wird er von einem Burschen namens Cirk angesprochen.

Cirk ist der Sohn eines Soldaten, der ebenfalls von Gordo zum Foltern angeleitet wurde und später Selbstmord beging. Cirk will sich an Gordo rächen und möchte Tell an seinem Racheakt beteiligen.