Filmkritik zu "Passages": Verletzt im Liebesdreieck

Das Liebesdreieck wird von drei charismatischen Schauspielern in Schwebe gehalten, die einander gegenseitig das Wasser reichen: Franz Rogowski als Tomas fällt die Rolle des manipulativen Egoisten zu, bleibt dank seines intensiven Spiels aber weitgehend faszinierend. Adèle Exarchopoulos als Agathe weigert sich, die Rolle des Opfers einzunehmen, und zieht ihre eigenen Schlüsse. Ben Wishaw als betrogener Ehemann kämpft am längsten und zeigt sich in den Sexszenen von seiner intimsten Seite. Ein elegantes Drama über Begehren, Leidenschaft und die Grenzen der Liebe von Regisseur Ira Sachs.

INFO: F/D 2023. 91 Min.Von Ira Sachs. Mit Franz Rogowski, Ben Wishaw, Adèle Exarchopoulos.