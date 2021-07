Chung ist Sohn koreanischer Einwanderer, wuchs auf einer kleinen Farm auf und erzählt in seinem zartbesaiteten, verhaltenen Familienfilm von der Suche nach einem besseren Leben in Amerika, genauer gesagt: in Arkansas.

Dort sieht es zunächst einmal nicht so toll aus. Das koreanische Ehepaar Jacob und Monica Yi steht mit seinen beiden Kindern Anne und David vor dem neuen Haus, das sich als abgeranzter Trailer entpuppt. „Das Haus hat Räder“, kichern die Kinder, doch die Mutter trifft fast der Schlag. So hat sie sich die neue Bleibe nicht vorgestellt.