Filmkritik zu "Nawalny": Nervengift Nowitschok als Putins Unterschrift

Nawalny selbst bewegt sich in den sozialen Medien wie ein Fisch im Wasser und dokumentiert seine Protestaktionen gegen Putin und den Kreml laufend auf TikTok, YouTube und Co. Als er nur mit knapper Not einen Giftanschlag überlebt, gelingt dem Journalisten Christo Grozev von dem Investigativportal The Bellingcat ein Meisterstück: Durch gekonnte Datenanalyse findet er Namen und Telefonnummern der Attentäter heraus.

Nawalny höchst persönlich ruft unter falschem Namen an – und wenn ihm dann einer der Täter tatsächlich den Hergang der Tat mit dem Nervengift Nowitschok beschreibt, bleibt einem beim Zuhören buchstäblich die Spucke weg. „Das sei ja wie die Unterschrift Putins“, sagt Alexej Nawalny fassungslos. Sollte er tatsächlich sterben, dann habe er doch noch eine Botschaft an die Welt: „Gebt nicht auf!“

INFO: USA 2022. 98 Min. Von Daniel Roher. Mit Alexej Nawalny, Yulia Nawalnaya, Christo Grozev.