Filmkritik zu "Munch": Ambitioniertes mit vier Munch-Darstellern

Rund zehn Jahre später findet er sich im heutigen Berlin wieder, wo seine geplante Ausstellung in letzter Sekunde abgesagt wird. Im nächsten Lebensabschnitt – Munch ist mittlerweile anerkannter Künstler – wird er in eine Nervenklinik in Kopenhagen eingeliefert und psychiatrisch betreut. Diese Episode erzählt Dahlsbakken aus schrägen Blickwinkeln in engen Schwarz-Weiß-Bildern. Der 80-jährige Munch schließlich – gespielt von Anne Krigsvoll – versucht in Oslo, sein Werk vor den Nazis zu schützen.

Ambitioniert lässt der Regisseur die verschiedenen Lebensphasen asynchron ineinandergreifen, hat jedoch dem Klischee vom genialischen, unverstandenen Künstler wenig hinzuzufügen.

INFO: NOR 2023. 104 Min. Von Henrik Martin Dahlsbakken. Mit Alfred Ekker Strande, Fredrik Høyer.