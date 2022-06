Filmkritik zu "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss": Berufswunsch Superschurke

Manche Kinder wollen Arzt werden, Feuerwehrmann oder, wenn sie mit Vornamen Cru heißen, Superschurke.

Das zweite (und hoffentlich letzte!) Prequel zu der Reihe „Ich – Einfach unverbesserlich“ liefert die Kindheitsgeschichte des langnasigen Fieslings mit der spitzen Nase und dem osteuropäischen Akzent. Cru ist erst elf Jahre alt und lebt in Kalifornien. Dass es sich dabei um die 70er-Jahre handelt, macht spätestens der Soundtrack mit seinen Seventies-Hits („Born to be Alive“) mehr als klar.