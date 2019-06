Filmkritik zu "Men in Black: International" Nicht ohne meine Sonnenbrille

Wenn man einen guten Grund sucht, um ein verglimmendes Franchise wie „ Men in Black“ wieder aufflackern zu lassen – bei der angestrengten Fortsetzung „ Men in Black: International“ wird man ihn nicht finden.

Über zwanzig Jahren ist es her, seit Barry Sonnenfeld mit seiner coolen Alien-Action-Komödie einen auf Comics basierenden Riesenhit landete. Tommy Lee Jones und Will Smith jagten mit flotten Sprüchen und Spezialeffekten und in scharfen schwarzen Anzügen gefährliche Außerirdische und retteten dabei die Welt. Die Kritiken überschlugen sich, die Einspielkassen klingelte.

Die Fortsetzung „ Men in Black 2“ von 2002 erzielte schon nicht mehr so gloriose Resultate, die Serie ging aber mit „ Men in Black 3“ in ihr kommerziell erfolgreiches Finale. Es war dies die letzte Zusammenarbeit zwischen Sonnenfeld und den Sonnenbrillen Tommy Lee Jones und Will Smith.