Filmkritik zu "Matter Out Of Place": Schwarze Schläuche am Meeresgrund

Auf den ersten Blick sieht es nach Naturidylle aus: Einem Gebirgszug liegt ein See zu Füßen. Bei genauerem Hinsehen jedoch entpuppt sich das helle Ufer als eine Ansammlung von Plastikmüll. Das Paradies entpuppt sich als Albtraum.

„Matter Out Of Place“ ist ein Fachbegriff. Er bezeichnet Gegenstände in einem für sie unnatürlichen Umfeld wie Autoreifen auf dem Meeresboden, Spraydosen unter der Wiese oder Glasflaschen am Palmenstrand.

Der profilierte österreichische Dokumentarist Nikolaus Geyrhalter ist berühmt für seinen formschönen Blick, mit dem er oft dystopische Handlungsabläufe in glasklar komponierte Bilder gießt. Dazu zählen das Schlachten von Tieren in „Unser täglich Brot“ ebenso wie das Verschieben von Bergmassen zugunsten ungezügelter Baulust in „Erde“; oder, wie in „Matter Out Of Place“, der endlose Kampf mit den globalen Müllmassen.