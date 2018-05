Filmkritik zu "Deadpool 2“: Superheld, gehackt und püriert

Es war der unerwartete Superhelden-Erfolg des Jahres 2016: Mit einem – für Marvel-Verfilmungen geradezu mickrigen – Budget von 58 Millionen Dollar spülte „Deadpool“ weltweit unglaubliche 783 Millionen Dollar in die Kinokassen. Ryan Reynolds, der ansonsten so nette, hundeäugige Filmbuddy, konnte als unkaputtbarer Comic-Krieger mit rotem Lederdress und Samuraischwertern einmal so richtig die Sau rauslassen. Mit derben Sprüchen und blutspritzender Dauer-Kampfaction verarschte er das gängige Heldenimage der Marvel-Superstars. Offenbar hatte Reynolds nach seinen Gastauftritten bei den „X-Men“ und im ersten „Wolverine“-Solostreifen Gefallen gefunden am Anderssein und am ordentlich Draufhauen.

Man kann ja nicht immer nur brav sein. Es ist schließlich schon anstrengend genug, mit einer Frau verheiratet zu sein, die einen Männernamen (Blake!) trägt.

Nun also „ Deadpool 2“: Ein Action-Haschee, bei dem die Gliedmaßen nur so durch die Gegend fliegen und die Köpfe in Massen rollen. Karacho aus allen Rohren, Gemetzel wie bei Schlachten im alten Rom, viele Genitalwitze und eine exorbitante Feuer- beziehungsweise Explosionsrate. Eine maßlose Orgie der Maskenbildner und Computertechniker.