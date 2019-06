Filmkritik zu "Long Shot": Amerika wieder lustig machen

Bei dieser Gala-Gelegenheit trifft sie auf Flarsky, den sie auf der Highschool – er war damals 13 – als seine Babysitterin betreut hat. Flarsky bekommt jetzt noch eine Erektion, wenn er daran denkt.

Die gemeinsame Vergangenheit bringt die beiden schnell wieder in Kontakt, sehr zum Grauen der Wahlberater. Die wollen sich eine Verbindung zwischen der hochkarätigen Field und dem verschlurften Flarsky nicht einmal im Traum vorstellen. Das wäre ja, keucht die persönliche Assistentin außer sich, als würde sich Kate Middleton mit Danny DeVito paaren. Was für eine Image-Blamage! Käme laut Spontanumfrage bei den Wählern so gar nicht gut an. Viel besser würde sich der fesche kanadische Premierminister eignen, mit perversem Grinsen kongenial gespielt von Alexander Skarsgard.

In romantischen Komödien finden Paare immer zusammen, selbst während eines US-Wahlkampfs, bei dem Umweltthemen an erster Stelle(!) stehen. Nur das wirkliche Leben ist leider nicht so liberal.

INFO: USA 2019. 125 Min. Von Jonathan Levine. Mit Charlize Theron, Seth Rogen, Ravi Patel.