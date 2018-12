Filmkritik zu "Juliet, Naked": Mein Freund, der Fan

Die fanatische Liebe eines Mannes zur Popmusik hat Nick Hornby bereits in seinem Bestseller „High Fidelity“ trefflich beschrieben. In „Juliet, Naked“ nimmt er nun die Perspektive von dessen Freundin ein. Und die ist mit Rose Byrne in der Rolle der frustrierten Pop-Witwe in einer toten Beziehung herrlich bedient. Byrne bringt als Annie beste Balance zwischen Komik und Melancholie in ihre Midlife-Crisis, auf deren Höhepunkt sie auf Tucker Crowe trifft.

Und auch Tucker Crowe in Form von Ethan Hawke ist große Klasse. Mit gesträubtem Ziegenbärtchen und weicher Mitte entspricht er keineswegs dem Idealbild des charismatischen Popstars, doch das Glitzern in seinen Augen ist immer noch umwerfend. Abgehalftert lebt er in der Garage seiner Ex-Frau mit dem Fernseher zusammen und ist der Kinderschar, die er in glanzvolleren Zeiten gezeugt hat, kein sonderlich guter Vater. Doch die Begegnung mit Annie – und seinem Fan Duncan – schlagen wunderbare Screwball-Funken und lassen „Juliet, Naked“ aus dem Mainstream der romantischen Komödien heraus leuchten.

INFO: GB/ USA 2018. 97 Min. Von Jesse Peretz. Mit Ethan Hawke, Rose Byrne, Chris O’Dowd.