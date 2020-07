Filmkritik zu "Isadoras Kinder": Aufgeweckt vom Schmerz

Seit er weiß, dass sein Gehirntumor stetig wächst, möchte er sich selbst umbringen, ehe die Krankheit seine Persönlichkeit zerstört.

Klingt nach klassischem Sterbedrama, ist es aber nicht. Zwar hält Jonas Alexander Arnby, Regisseur des Horror-Dramas „When Animals Dream“, an einem gekonnt konsequent inszenierten, düsteren Look fest, der Max’ Verzweiflung widerspiegelt: Die Innenräume sind in dämmriges Licht getaucht, die Außenwelt erscheint winterlich monoton, die Stimmung ist durchgehend mystisch-melancholisch. Vor allem das aseptische Sterbehotel – ein teurer Schuppen in minimalistischem Dänen-Design – verströmt tödliche Professionalität. Daran kann auch ein kurioser Kurzauftritt von Johanna Wokalek als Bestattungsexpertin für Bio-Urnen nichts ändern.