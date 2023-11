Filmkritik zu "In voller Blüte": Eine letzte große Reise in die Erinnerung

Am 6. Juni 2014 wird zum 70. Mal an die Landung der Alliierten in der Normandie gedacht, er selbst war als junger Mann dabei. Die Geschichte basiert auf wahren Ereignissen und wird von Michael Caine berührend gespielt. Glenda Jackson verkörpert seine Ehefrau und verstarb nach den Dreharbeiten. Ein zweifacher Abschied.

INFO: GB/SWE 2023. 96 Min. Von Oliver Parker. Mit Michael Caine, Glenda Jackson.