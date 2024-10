Filmkritik zu "In Liebe, Eure Hilde": Gouvernante des Widerstands

„Es geht ganz schnell“, versichert ihr kurz vor der Hinrichtung der Pfarrer, dem sie einen letzten Brief an ihre Mutter und ihren Sohn Hans diktiert. Hans Coppi, bald 82 Jahre, erforschte später als Historiker die „Rote Kapelle“.

Hitler persönlich lehnte das Gnadengesuch von Hilde Coppi ab. Im August 1943 wurde die 34 Jahre junge Frau, Mutter eines Säuglings, in Berlin-Plötzensee wegen „Hochverrats“ hingerichtet. Sie hatte sich als Mitglied der von der Gestapo sogenannten „Roten Kapelle“ – einer Gruppe mit kommunistischem Hintergrund – an Flugblattaktionen beteiligt und Funksprüche versendet.

Hilde Coppi, geborene Rake, trägt in ihrem Bekanntenkreis den Spitznamen „die Gouvernante“. Mit ihrer Nickelbrille wirkt sie um einiges zugeknöpfter als ihre freizügigen Freundinnen, die sich auch gerne mal der freien Liebe hingeben. Dass der fesche Hans Coppi ein Auge auf sie wirft, kann sie kaum fassen. Aus dem unverbindlichen Liebesgeplänkel in hellen Sommertagen entwickelt sich eine tiefe Liebe.

Dresen lässt die Geschichte in jenem Moment beginnen, in dem die schwangere Hilde Coppi verhaftet wird. Parallel zum tristen Gefängnisalltag fächert er in Rückblenden die Ereignisse bis zur Festnahme auf – allerdings verkehrt herum: Wenn Hildes Leben schließlich zu seinem tragischen Ende kommt, ist die Liebe zu Hans ganz frisch – und stellt sich so dem Tod entgegen. Zudem verzichtet der Regisseur auf Pathos und die musikalische Untermalung großer Emotionen. Stattdessen schafft er für seine umwerfende Hauptdarstellerin einen Resonanzraum, in dessen Stille sie sich der Wucht ihrer Gefühle stellen kann.