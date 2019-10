Filmkritik zu "Ich war noch niemals in New York": Bitte mit Sahne, Maximiliane

Die deutsche Antwort auf das Filmmusical „Mamma Mia!“ lautet „Ich war noch niemals in New York“ und kommt nicht wirklich überraschend. Nachdem das Bühnenstück aus Hamburg weltweit über sechs Millionen Zuseher in die Theater (auch in Wien) gelockt hat, war es nur eine Frage der Zeit, wann auch die Kinokassen zu klimpern beginnen. Ungeniert tauchte der deutsche Regisseur Philipp Stölzl, ein Mann des Musikvideos ( Rammstein) und der Bergabenteuer („Nordwand“), in die Kitschkiste der Musicalseligkeit ein und pinselte eine farbfreudige Schmonzette in Hollywoods nostalgischem Fifties-Look.