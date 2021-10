Genussvoll dreht Ruzowitzky jedes Wien-Klischee durch den expressionistischen Fleischwolf. Das Riesenrad hängt schief, der Stephansdom steht schräg.

Nahtlos fügt sich das hervorragend besetzte Schauspiel-Ensemble in die unheilvolle Stadtlandschaft ein, die ihre Kulissenhaftigkeit aber nie ganz abstreifen kann.

Murathan Muslu spielt grimmig Ex-Kriminalinspektor Peter Perg, der sich nach dem Krieg wieder ins zivile Leben eingliedern muss. Er fühlt sich von der neuen Gesellschaft ausgestoßen und zieht sich in seine leere Altbauwohnung zurück, wo die Erinnerungen an die Schützengräben ihre Schatten auf die weiße Wand werfen. Eine bizarre Mordserie, die in ihrer grotesken Inszenierung an Finchers Leichenschau in „Sieben“ erinnert, unterbricht sein Selbstmitleid.

Ein Serienmörder geht um und killt Soldaten. Perg beginnt zu ermitteln.