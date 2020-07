Filmkritik zu "Harriet – Der Weg in die Freiheit": Laufend in Lebensgefahr

Filmkritik zu "Smuggling Hendrix": Angelina Jolie war noch nicht hier

„Warum kaufen Sie sich nicht einen neuen Hund?“

Wahrscheinlich wäre das tatsächlich am einfachsten gewesen, aber wie jeder Hundebesitzer weiß, hängt man nun mal an seinem eigenen Haustier. So auch der glücklose Mittvierziger Yiannis, ein verkrachter griechisch-zypriotischer Musiker, der Zypern verlassen und in Holland ein neues Leben beginnen möchte. Leider büxt ihm sein Hund Jimi, eine aufgeweckte Promenadenmischung, aus und galoppiert in die UN-Pufferzone auf der von der Türkei kontrollierten Seite Zyperns. Daraus ergibt sich ein Problem: Ein Hund, der „illegal“ ausgereist ist, darf nicht legal einreisen.

Ratlos steht Yiannis nun mit seinem Kelef an der Grenze und kann nicht mehr nach Hause zurück.

Mit sanftem Humor erzählt Regisseur Marios Piperides in seinem Filmdebüt von der Absurdität einer Grenzsituation, die wenig im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit verankert ist: „Prinzessin Diana war nie hier, Angelina Jolie auch noch nicht.

Im Zuge seiner Hundesuche gerät Yiannis an einen türkischen Zyprer, der in jenem Haus wohnt, in dem Yiannis’ Familie vor der türkischen Besetzung gelebt hat. Unter dem Schlachtruf „Das ist mein Haus!“ brechen sofort die Animositäten auf, doch schließlich werden alle widerwillig Verbündete beim Hundeschmuggeln.

Adam Bousdoukos, bekannt aus Fatih Akins „Soul Kitchen“, stolpert als Yiannis sympathisch unbedarft durch eine freundliche, superb gespielte Grenzkomödie, die zwar manchmal ins Klischee kippt, aber mit bestechender Einfachheit und gutmütigem Witz eine todernste Situation aufhellt.



INFO: CYP/D/GRC 2018. 90 Min. Von Marios Piperides. Mit Adam Bousdoukos, Fatih Al