Filmkritik zu "Große Freiheit": „Vom KZ in den Bau“

Eiffel wird als rastloser Architekt geschildert, der die Klassengesellschaft ablehnt. Schon in den Rückblenden, die zu den Anfängen seiner Liebe in Bordeaux zurückkehren, steht er auf den Empfängen in Adriennes reichem Elternhaus linkisch herum. In Bildern, die an impressionistische Malereien erinnern, schildert der Film die Beziehung zwischen den ungleichen Charakteren.

Die Hauptrolle spielt aber der Eiffelturm selbst. Der Gedanke, dass es doch nicht ganz so gewesen ist, spielt zwei Kinostunden lang nur eine Nebenrolle.

Text: Gabriele Flossmann

INFO: F/BEL/D 2021. 108 Min. Von Martin Bourboulon. Mit Romain Duris, Emmy Mackey.