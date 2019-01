Filmkritik zu "Glass": Spiel nicht den Superhelden!

Sechzehn Jahre später, in „ Split“, leidet James McAvoy als Kevin Wendell Crumb an einer massiven Persönlichkeitsstörung. Unter anderem verwandelt er sich in „The Beast“, bläst sich zu gorillaartiger Größe auf und zermanscht Menschen.

In „Glass“ schließlich vereint Shyamalan seine Erfolgstruppe in einer Irrenanstalt. Alle drei – ein angegrauter Bruce Willis als Mr. Dunn, ein hyperaktiver James McAvoy als „The Beast“ und Samuel Jackson als Titelheld Mr. Glass – befinden sich in einem Hochsicherheitsgefängnis. Dort erklärt ihnen eine Psychiaterin mit sanfter Stimme, dass die Welt leider doch kein Comic-Hefterl ist; und sie, die drei Herren, daher auch keine Superhelden, sondern nur drei Typen mit einem schweren Klescher.

Shyamalan erzielt Hochspannung auf engstem Raum und mit geringen Mitteln. Oft reicht ihm nur ein Scheinwerfer. Seine Schauspieler zwingt er zu einer (zähen) Tour de Force, allen voran den armen James McAvoy, der mit seinen mannigfachen Figuren Schwerstarbeit leistet: Mal brüllt er wie ein Löwe, mal lispelt er wie ein Neunjähriger – dazwischen erleidet er Epilepsie-ähnliche Anfälle. Sieht alles sehr anstrengend (und manchmal auch etwas albern) aus. Da bleibt Bruce Willis vergleichsweise schweigsam, während Samuel L. Jackson lange Zeit nur stier schaut oder mit einem Auge zuckt.

Hysterische Geigen kratzen auf dem Soundtrack, eine nervöse Kamera blinzelt ins Gegenlicht. Zahllose Plot-Twists, eine (umstrittene) Spezialität des Regisseurs, reißen die Handlung hin- und her. Und natürlich hat M. Night Shyamalan auch seinen üblichen Cameo-Kurzauftritt. Nicht umsonst heißt sein großes Vorbild Hitchcock.

INFO: USA 2019. 129 Min. Von M. Night Shyamalan. Mit James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson.