Filmkritik zu "Girl": Aufstehen im Spagat

Kaum aufgewacht, werden schon die Muskeln trainiert. Wo andere sich erst einmal genüsslich strecken, sinkt die 15-jährige Lara sofort in den Spagat. Gnadenlos dehnt sie ihre Gliedmaßen, traktiert ihre Beine. Anschließend bohrt sich Lara im Badezimmer mit dem Ohrstecker ein Loch ins Ohrläppchen. Wer seinen Körper mit eiserner Disziplin zur Balletttänzerin ausbildet, ist an Schmerz gewöhnt.

Die Bezwingung des Leibes steht in dem Spielfilmdebüt des 28-jährigen flämischen Regisseurs Lukas Dhont gleich zweifach im Brennpunkt. Lara – geboren als Victor – empfindet sich als Frau, die in einem Männerkörper gefangen ist. Mit der weiblichen Hormonkur hat sie schon begonnen, die geschlechtsangleichende Operation steht noch bevor. „Ich will nur ein Mädchen sein“, beteuert sie ihrem verständnisvollen Vater, der die Wünsche seiner Tochter durchwegs unterstützt.

Zu den Strapazen der (hormonellen) Körperumwandlung kommt das harte Balletttraining. In einer der besten Tanzschulen Belgiens dreht Lara endlos Pirouetten und bohrt mit dem Spitzenschuh ihre schmerzenden Zehen in den Boden.