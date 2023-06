Filmkritik zu "Elemental": Wasserbub verliebt sich in loderndes Feuermädchen

Die Geschichte von „Elemental“ kommt hoch konzeptuell daher: Das Element Wasser verliebt sich in das Element Feuer. Die Botschaft dahinter wiederum ist übermäßig simpel: Vorurteile sollen überwunden werden. Die Romanze zwischen Wasserbuben Wade – einem blauen Gelee-Männchen – und dem lodernden Feuermädchen Ember, finden in Elemental-City statt, eine Stadt in wässrigen Regenbogenfarben, deren andere Bewohner (Erde, Luft) weitgehend vernachlässigt werden. Die Liebe zum gewitzten Detail ist Pixar geblieben, doch die Geschichte sprüht keine Funken.

INFO: USA 2023. 109 Min. Von Peter Sohn. Mit den Stimmen von Emilia Schüle, Jannis Niewöhner.