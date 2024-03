In drei Episoden erzählt Colombani von den dramatischen Wendungen im Leben ihrer Protagonistinnen: Smita lebt gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter in Indien unter ärmlichsten Bedingungen. Sie gehört der untersten Kaste der Gesellschaft, den „Unberührbaren“ an und muss die niedrigsten Arbeiten verrichten. Giulia übernimmt in Süditalien die Perückenwerkstatt ihres Vaters, die kurz vor dem Bankrott steht. Und in Montreal muss sich die erfolgreiche Anwältin Sarah einer Brustkrebsdiagnose stellen.

Geschickt verwebt Colombani das Leben dreier Frauen aus extrem unterschiedlichen sozialen Kontexten miteinander, nivelliert sie unter dem Schlagwort „weibliches Schicksal“ und verleimt sie mit gefühliger Musik zum Happy End (der KURIER berichtete).

INFO: F/KAN/I/BEL 2023. 121 Min. Von Laetitia Colombani. Mit Kim Raver, Mia Maelzer.