Filmkritik zu "Der schlimmste Mensch der Welt": Frau, Ende zwanzig, sucht Sinn

Renate Reinsve – für ihre Darstellung der Julie auf internationalen Festivals mit Preisen überhäuft – strahlt von innen. Man nimmt ihr die Anziehungskraft, die sie vor allem auf ihre männlichen Mitmenschen ausübt, locker ab. Anders als in Joachim Triers ersten beiden Filmen seiner Oslo-Trilogie, „Alles auf Anfang“ und „Oslo, 31. August“, wo Mittvierziger an ihren Problemen verzweifelten, gehört seine Heldin nun, im dritten Teil, der jüngeren Generation an.

Eine Generation, die gerne lebt und ihre Möglichkeiten bis zum Äußersten auslotet. Aber: Viele Möglichkeiten, das bedeutet auch, viele Entscheidungen treffen zu müssen. Damit tun sich die jungen Leute sichtlich schwer.