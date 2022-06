Filmkritik zu "Der beste Film aller Zeiten" mit Penélope Cruz: Schwebendes Unheil

„Competencia oficial“ nannten die beiden Regisseure Mariano Cohn und Gastón Duprat ihre sehr vergnügliche Parodie auf das Filmgeschäft im Original und schickten sie in den Wettbewerb von Venedig. So wie ihr spanischer Milliardär ließen auch sie sich nicht lumpen und engagierten die besten der Besten.

Die wunderbare Penélope Cruz spielt eine Regisseurin namens Lola Cuevas: Lola gilt gerade als die heißeste Nummer in ihrem Metier und erinnert mit ihrer rotgelockten Perückenhaarpracht an einen Königspudel. Zwei Schauspielgrößen werden ihr zur Seite gestellt: Antonio Banderas übernimmt die herrliche Rolle von Félix Rivero, einem eitlen Filmstar mit Bein in Hollywood; sein argentinischer Kollege Oscar Martinez gibt Iván Torres, einen ergrauten Theater-Granden.