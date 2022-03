Filmkritik zu "Cyrano“ mit Peter Dinklage: Sich für die Liebe zu hässlich fühlen

Das tragikomische Schicksal des französischen Offiziers Cyrano de Bergerac wurde bereits mehrfach verfilmt, unter anderem mit Gérard Depardieu und Steve Martin. Bekanntlich hält sich der langnasige Hobbypoet Cyrano für die Liebe zu hässlich und leiht einem Konkurrenten seine poetische Kraft, indem er in dessen Namen flammende Liebesbriefe verfasst.

Als Musical existierte Edmond Rostands Hit von 1897 bisher allerdings noch nicht. Das ändert sich nun mit Joe Wrights temperamentvoll berauschter Barock-Verfilmung von Erica Schmidts gesungener Bühnenversion, in der ihr Ehemann Peter Dinklage, bekannt als Tyrion Lannister in „Game of Thrones“, die Hauptrolle übernahm.