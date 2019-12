Filmkritiken: "Cats": Katzen mit Damenbart und Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

So jung kann man fast gar nicht sein, als dass man nicht irgendwann einmal im Leben „Cats“ auf der Bühne gesehen hat. Seit seiner Premiere 1981 in London haben mehr als 80 Millionen Zuseher in 50 verschiedenen Ländern das Hit-Musical von Andrew Lloyd Webber konsumiert und es zu einem der erfolgreichsten Bühnenstücke aller Zeiten gemacht.