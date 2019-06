Filmkritik zu "Burning": Dreiecksbeziehung Gangnam-Style

Was Ben an der Ménage à trois mit seinen Underdog-Freunden so reizvoll findet, kann sich niemand recht erklären. Doch nach einer durchzechten Nacht gesteht er Jongsu, dass er gerne Gewächshäuser niederbrennt. Regelmäßig. Und das nächste würde sich ganz in der Nähe von Jongsu befinden.

Es ist nicht das Ereignishafte, das Vordergründige, was die Faszination an Lee Chang-dongs „ Burning“ ausmacht. Im Radio wird die hohe Jugendarbeitslosigkeit diskutiert; junge Menschen können ihre Kreditkartenschulden nicht mehr bezahlen und verschwinden. Jongsu hat einen wiederkehrenden Albtraum, der von einem feurigen Kindheitstrauma rührt: Auf Befehl seines hasserfüllten Vaters musste er die Kleider der Mutter verbrennen, nachdem diese die Familie verlassen hatte; eine Arbeitskollegin von Haemi beklagt sich über die Unmöglichkeit, in der Gesellschaft ihren Platz zu finden: „ Korea ist kein gutes Land für Frauen.“

Es sind die scheinbaren Nebensächlichkeiten, die absichtslosen Blicke, die zufälligen Beobachtungen, die Lee Chang-dongs Bildern ihre Trance-artige Qualität verleihen. Ihre unterschwellige Glut beginnt erst mit Zeitverzögerung zu brennen. Langsam, rätselhaft und unvergesslich.

INFO: Südkorea 2018. 148 Min. Von Lee Chang-dong. Mit Yoo Ah-in, Jun Jong-seo, Steven Yeun.