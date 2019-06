Filmkritik zu "Britt-Marie war hier": Erst Hausfrau, dann Fußballtrainerin

Statt Kids, die aufs Handy starren, finden zunehmend Senioren in die Kinos. Die Generation 60+ wird aufgrund des demografischen Wandels zur interessanten Zielgruppe. Und in der Folge geraten auch immer mehr Menschen auf die Leinwand, die es im Endspurt ihres Lebens noch mal wissen wollen. Es muss dabei nicht immer so heftig zugehen wie bei den rüstigen Rentnern, die sich in einigen dieser neuen Filme zu Bankeinbrüchen zusammenschließen, um ihre staatliche Alterspensionen aufzubessern.

Hier ist es die Hausfrau Britt-Marie, die sich seit 40 Jahren ihrem Gatten anpasst und es im geordneten Heim blitzen und blinken lässt wie im Spiegelsaal von Versailles. Mit ihrem Putzfimmel kompensierte sie über die langen Ehejahre, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht als gesehen und wahrgenommen zu werden. Als ihr Ehemann einen Herzinfarkt erleidet, eilt sie in die Klinik und findet am Bett seine Geliebte. Sie macht keine Szene, zieht aber Konsequenzen.