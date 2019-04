Filmkritik zu "Border": Grenzgang mit Regenwurm

„ Border“ nannte der iranische, in Schweden wohnhaften Regisseur Ali Abbasi seinen schrägen Arthouse-Horror und er gewann damit in Cannes den Siegerpreis in der Reihe „ Un Certain Regard“. Zielbewusst hatte er auf eine charismatische Kurzgeschichte des schwedischen Schriftstellers John Ajvide Lindqvist zurückgegriffen, dessen fürs Kino adaptierte Vampir-Geschichte „Let the Right One In“ längst den Gütesiegel Kult-Film trägt.

„ Border“ schielt ebenfalls in diese Richtung.