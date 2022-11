Filmkritik zu "Bones and All": Lust auf Liebe und Menschenfleisch

Wieder Ronald Reagan. Und wieder eine Coming-of-Age-Geschichte – diesmal vom italienischen Regisseur Luca Guadagnino, der mit „Call Me By Your Name“ Timothée Chalamet („Dune“) zu internationalem Durchbruch und einer Oscarnominierung verholfen hatte.

In „Bones and All“ erzählt Guadagnino eine Geschichte über das Erwachsenwerden in der Reagan-Ära mit den drastischen Effekten eines Horrorfilms, angetrieben vom Motor des Roadmovies.