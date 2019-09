Filmkritik zu "Ad Astra" mit Brad Pitt: Mann, Mond und Melancholie

Brad Pitt sei dann am Besten, wenn er eine Nebenrolle spiele, schrieb eine amerikanische Journalistin. Denn: Er ist ein Charakterschauspieler, gefangen im Körper eines Filmstars.Dass Brad Pitt nicht nur in der zweiten Reihe strahlt, wie zuletzt als genialer Sidekick von Leonardo DiCaprio in „Once Upon a Time ... in Hollywood“, beweist er jetzt in der Weltraum-Odyssee „ Ad Astra“ (ab Freitag im Kino).