Filmkritik zu "À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“: Klassenkampf in der Küche

Filmkritik zu "La Dea Fortuna - Göttin des Glücks“: Langzeitpaar in der Krise

Baumelnde Skelette und Totenköpfe zieren die Wände eines alten Schlosses, dessen Innereien sich kaum für ein Kinderzimmer eignen. Und schon hört man die lang gezogenen Schreie eines kleinen Mädchens, das im Kasten eingesperrt ist und gegen die Türe trommelt.

Nach diesem albtraumartigen Einstieg geht es lustig weiter: Auf der Hochzeit eines schwulen Pärchens in Rom tummeln sich witzige Gäste und grüßen gut gelaunt in die Kamera. Darunter befinden sich Sandro und Arturo, ein Langzeitpaar in der Beziehungskrise. Die beiden sind seit 15 Jahren zusammen und kennen Sex und Leidenschaft nur noch aus der Ferne – oder mit anderen Partnern.