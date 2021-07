Filmkritik zu "A Beautiful Day": Der Tod der Jelly Beans

Wie sich selbst beruhigen.

Ein Plastiksackerl über den Kopf ziehen, hinein atmen. (Nicht zur Nachahmung geeignet!). Sich im Kasten verstecken. Zahlenreihen sprechen. Wiederholen: Zehn, neun, acht, sieben, sechs, ...

Lynne Ramsey, profilierte schottische Filmemacherin mit kleinem Werkregister (darunter „Ratcatcher“ und „We Need To Talk About Kevin“) steht auf haptisches Kino. Ihre Filmbilder wollen nicht nur vom Auge gesehen, sondern vom ganzen Körper gefühlt werden: Das Flüstern auf der Tonspur, der Fluss des Atmens, das Geräusch des Regens.

Auch die Kamera übernimmt bei Ramsey die Funktion des Tastsinns. Zärtlich streicht sie über Hautoberflächen und erforscht sie in Nahaufnahmen wie eine Landschaft. Das Gesicht von Joaquin Phoenix, etwa, zugewachsen mit grauem Barthaar. Sein mächtiger Körper, seine Narben auf dem Rücken, sein Bauch werden ausgelotet wie ein Gebäude. Sogar seine Stimme scheint im massigen Leib zu verschwinden, undeutlich und heiser.

Aber Joaquin Phoenix als Auftragskiller Joe ist ohnehin kein Mann der großen Worte. Beinahe schweigsam nimmt er seine Aufträge entgegen, führt sie penibel aus und kehrt dann wieder in den gemeinsamen Haushalt mit seiner spaßigen Mutter (ein Vergnügen: Judith Roberts) zurück. Schwierigkeiten stellen sich ein, als er die minderjährige Tochter eines Politikers aus den Fängen eines Kinder-Prostitutionsrings befreien soll.