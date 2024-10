Filmkritik zu "Woodwalkers": Pumawandler zwischen Menschen und Terroristen

Wie jeder Fan weiß, sind Woodwalkers Gestaltwandler, die zwischen Mensch und Tier wechseln können. Die geheime zweite Natur kann zum Problem werden, vor allem im Teenager-Alter: So fühlt sich Jay in seiner Pflegefamilie als Außenseiter – so lange, bis er als Schüler im Clearwater-Internat in Wyoming eincheckt und dort unter der Aufsicht deutscher Stars wie Martina Gedeck oder Oliver Masucci den Puma in sich entdeckt.