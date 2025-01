Filmkritik zu "We Live in Time": Kochwettbewerb statt Chemotherapie

Liebesgeschichten mit tödlichem Krankheitsausgang sind spätestens seit „Love Story“ beliebte Tränendrücker im Popcorn-Kino. Dass das Beziehungs- und Kleinfamilienglück von Almut und Tobias nicht lange anhalten wird, weiß man von Beginn an. Regisseur John Crowley erzählt ihre Romanze nicht vom Anfang bis zum Ende, sondern mit Zeitsprüngen: Mal erwartet Almut ein Baby, mal leidet sie an den Folgen einer Chemotherapie. Als die Krankheit zurückkehrt, muss sie sich entscheiden: Behandlung? Oder lieber an einem Kochwettbewerb teilnehmen?