Filmkritik zu "To the Moon“: Scarlett Johansson als Wunderwaffe

„To the Moon“, ein Apple Original Film von Greg Berlanti, der eigentlich gleich ins Streaming-Angebot hätte wandern sollen, nun aber doch einen Kinostart genießt, spielt mit diesen Verschwörungstheorien. Und mit der Tatsache, dass das Weltall-Rennen zwischen den USA und der Sowjetunion keineswegs immer so populär war, wie man heute glauben könnte. Es gab genügend Stimmen in der amerikanischen Bevölkerung, die die Ansicht vertraten, dass die Milliardensummen für das US-Weltraumprogramm besser in die Armutsbekämpfung der (afroamerikanischen) Bevölkerung geflossen wären. Der Song von Gil Scott-Heron „Whitey on the Moon“ legt bis heute beredtes Zeugnis davon ab.