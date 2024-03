Filmkritik zu "The Persian Version": Tanz’ das Familiengeheimnis

In vergnüglichen Vignetten rekapituliert sie ihre Kindheit und erinnert sich daran, wie sie in der Unterhose Kassetten von Cyndi Lauper in den Iran schmuggelte. Doch der Rückgriff in die Vergangenheit führt auch zu Familiengeheimnissen, die vor allem Leilas Mutter bedrücken. So kommt es, dass auch deren Geschichte, die weit in den Iran der Sechzigerjahre zurückführt, ebenso leidenschaftlich erzählt wird wie Leilas Gegenwart. Ihren Film widmete Maryam Keshavarz den Frauen ihrer Familie – und all den kämpferischen Frauen im Iran.

INFO: USA 2023. 107 Min. Von Maryam Keshavarz. Mit Layla Mohammadi, Niousha Noor.