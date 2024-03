Filmkritik von "The Kill Room": Berufskiller in der Kunstwelt

Zwar kommt der simpel heruntergespulte Gangster-Thriller im Kunstmilieu an sein großes Vorbild Tarantino bei Weitem nicht heran, macht aber allein schon aufgrund der charismatischen Besetzung Spaß: Uma Thurman lässt sich als verschuldete New Yorker Galeristin mit einem kriminellen Bäcker auf einen Geldwäsche-Deal ein. Die notwendigen Gemälde besorgt ein Berufskiller, dessen Bilder unter dem pseudonym „The Bagman“ plötzlich zum großen Hit in der Kunstwelt werden.

INFO: USA 2023. 98 Min. Von Nicol Paone. Mit Uma Thurman, Samuel L. Jackson.