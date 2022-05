Filmkritik "Stasikomödie": Spion in der Opposition

In Rückblenden rekapituliert Fuchs – als junger Bursche gespielt von David Kross –, wie er von der DDR-Geheimpolizei angeworben wurde, um in die Alternativszene am Prenzlauer Berg einzudringen. In einer Art Lustspielversion eines Dramas wie „Das Leben der Anderen“ wirft sich Fuchs in eine Levis-Jeans und infiltriert die Bohème, die Haußmann klischeehaft aufmarschieren lässt.