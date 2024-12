Filmkritik zu "Sonic Hedgehog 3": Noch ein Igel mit Superkräften

So gemütlich hätte es sein können: Alien-Igel Sonic genießt mit seinen besten Freunden Tails und Knuckles und ihren gemeinsamen Pflegeeltern einen Camping-Ausflug, als plötzlich die Regierungsorganisation G.U.N. in Form von Direktorin Rockwell die Idylle zerstört – und Team Sonic nach Japan beordert. Dort ist der inhaftierte Bösewicht Shadow – sieht aus wie Sonic, nur in Rot – ausgebrochen und treibt sein Unwesen. Allen ist klar: „Noch ein Igel mit Superkräften ist das Letzte, was wir wollen.“