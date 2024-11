Filmkritik zu "Reinas - Die Königinnen": Abschied von der Kindheit

Im Sommer 1992 beschließt eine Mutter, gemeinsam mit ihren beiden Töchtern, Lima zu verlassen, um in den USA ein neues Leben zu beginnen. Die Familie lebt zwar in gutbürgerlichen Verhältnissen, aber die politischen Unruhen in ihrer Heimat Peru sind ihr einfach zu groß, die Zukunft zu ungewiss. Doch der Abschied erweist sich als schwierig. Ihre ältere, frisch verliebte Teenagertochter will Lima nicht verlassen; ihr geschiedener Mann setzt alles daran, um die Abreise seiner „Königinnen“ hinauszuzögern.