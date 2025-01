Filmkritik zu Daniel Craig in "Queer“: Betrunken, verschwitzt, süchtig

Daniel Craig hat seine Rolle als James Bond endgültig hinter sich gelassen. In „Queer“, der schnell verblassenden Verfilmung von Williams S. Burroughs semi-autobiografischen Roman, erinnert rein nichts mehr an den eleganten Geheimagenten. Vielmehr spielt Craig seinen heruntergekommenen US-Weltkriegsveteranen William Lee im zerknautschten Leinenanzug, mit dreckigen Fingernägeln und einem Hut auf dem Kopf, unter dessen Krempe ständig die Schweißperlen rinnen.

Beinahe durchgehend betrunken und immer mit einer Zigarette im Mundwinkel, driftet Lee durch die Schwulenlokale von Mexiko City der frühen 1950er-Jahre und versucht, seine Heroinsucht in den Griff zu bekommen. Als er auf einen amerikanischen Studenten namens Eugene Allerton (Drew Starkey von „Outer Banks“) trifft, verliebt er sich in den um vieles jüngeren Mann – und beginnt für diese Liebe zu bezahlen.

Daniel Craig und Andrey Starkey (re.) in "Queer"

Zwanzig Jahre trug sich der italienische Regisseur Luca Guadagnino („Call Me By Your Name“, „Challengers“) mit der Idee, den Klassiker der Beat- und Schwulenliteratur, zu verfilmen.