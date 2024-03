Filmkritik zu "One Life": Der britische Oskar Schindler

Eine derartige Karriere wird James Hawes’ braves Historiendrama „One Life“ – in Anlehnung an das jüdische Sprichwort – mit Sicherheit nicht machen. Dazu ist das Kinofilmdebüt des britischen TV-Routiniers zu schematisch und zu konventionell erzählt. Dass es trotzdem starke, emotionale Sogwirkung entwickelt, verdankt es vor allem dem exzellenten Spiel britischer Schauspiel-Veteranen wie Anthony Hopkins und Helena Bonham Carter.

Winton, selbst jüdischer Abstammung, erkannte die Gefahr, die ihnen von Hitler drohte. Umgehend organisierte er Transporte, die zumindest Kindern die Ausreise ermöglichte und diese nach England in Sicherheit brachten. Die Aktion wurde später als tschechischer Kindertransport bekannt und brachte Winton den Namen „britischer Schindler“ ein – in Anlehnung an Oskar Schindler, der durch Steven Spielbergs Filmhit „Schindlers Liste“ Weltruhm erlangt hatte.

Helena Bonham Carter und Johnny Flynn in "One Life"

In historischen Rückblenden rekapituliert Regisseur Hawes die Ereignisse in Prag, das Leid der Kinder und die Bemühungen um deren Rettung. Das Unterfangen, Visa und Pflegefamilien zu organisieren, scheint aussichtslos. Aber der junge Winton (Johnny Flynn), gemeinsam mit seiner Mutter – resolut gespielt von Helena Bonham Carter – lässt nicht locker.

Hopkins spielt mit sensibler Zurückhaltung den alten Nicholas „Nicky“ Winton, der in den 1980er-Jahren als wohlhabender Pensionist ein ruhiges Leben führt, allerdings von quälenden Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg geplagt wird.

Sich selbst sieht Nicholas Winton nicht als Held, sondern als ganz „gewöhnlichen“ Menschen, der das Richtige tut. Und er glaubt daran, dass es eine „ganze Armee von gewöhnlichen Menschen“ gibt, die ebenfalls das Richtige tun wollen.

Sein Vertrauen in die Kraft der „ordinary people“ wird zum berührenden und optimistischen Appell, der sich aus der Vergangenheit direkt an unsere Gegenwart richtet. Doch selbst im England der 1980er-Jahre ahnt niemand etwas von Wintons Aktivitäten während des Krieges. Als er der Nachwelt ein Album von Fotos und Dokumenten überlassen will, interessiert sich vorerst niemand dafür. Über Umwege gerät das Erinnerungsbuch an die Moderatorin einer legendären TV-Show namens „That’s Life!“.

Der Rest ist britische Fernsehgeschichte.