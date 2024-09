Filmkritik zu "Never Let Go": Wald-Horror mit Halle Berry

Weit kommen sie nicht. Nur so lang das Seil reicht. Wann immer die Zwillingsbuben Nolan und Samuel in den Wald gehen wollen, bekommen sie von ihrer Mutter einen starken Strick um den Bauch gewickelt. Er verbindet sie mit dem Holzhaus, in dem sie mitten in einem einsamen Wald wohnen: „Never. Let. Go.“ – „Lass. Niemals. Los.“, schärft ihnen die Mutter regelmäßig ein, ehe die Kinder die Hütte zum Käfersammeln verlassen. Denn im Wald lauert das Böse – etwa in Gestalt eines Zombies mit Eidechsenzunge, der nur darauf wartet, die Familie ins Unheil zu reißen.