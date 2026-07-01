„Minions & Monster“: Die Minions drehen einen Film - mit Christoph Waltz

Längst haben sich die Minions aus ihren Nebenrollen im „Ich – Einfach unverbesserlich“-Universum befreit. In den Minions-Spin-Offs sind sie die Stars und schreiben in „Minions & Monsters“, dem bislang einfallsreichsten Minions-Film, die Geschichte Hollywoods neu. Denn im Museum der Traumfabrik finden sich nicht nur E.T. und George Lucas (in einem herrlichen Cameo-Auftritt) ausgestellt, sondern auch die gelben Stöpsel James und Henry. Warum das so ist, erfahren wir in einer gewitzten Rückblende.

Auf der Suche nach ihrem Lieblingstyrannen, landen die Minions im Hollywood der Stummfilmära. Dort richten sie auf dem Filmset eines Regisseurs (im Original gesprochen von Christoph Waltz) Chaos an – und werden engagiert. Die Minions treten in allen Klassikern – von Chaplin-Komödien bis hin „Citizen Kane“ – auf, ehe sie beschließen, selbst einen Monsterfilm zu drehen; ab dann lässt der anarchische Spaß ein wenig nach. Doch bis dahin haben nicht nur die Kinder an der Zerstörungswut der Minions, sondern auch die Erwachsenen beim heiteren Filmzitat-Raten ihre Freude.