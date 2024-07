Filmkritik zu "Ich - Einfach unverbesserlich 4:” Minions als Superhelden

Die gute Nachricht: „Ich – Einfach unverbesserlich 4“ ist handlungstechnisch überzeugender als sein zerfaserter Vorgängerfilm, in dem für Gru ein Zwillingsbruder aus dem Drehbuchärmel geschüttelt wurde. Aber auch Teil 4 leidet an einem Wildwuchs an Handlungssträngen, die Regisseur Chris Renard nur mühsam in den Griff bekommt und als atemlose Abfolge kurzer Episodenfilme aneinanderreiht. Zudem muss eine Armee von tobenden Minions in der Geschichte Platz finden: Fünf von ihnen verwandeln sich in Superhelden und sorgen für hektische „Heldentaten“.