Filmkritik zu "MaXXXine": Hollywood zwischen Porno und Horror

Die Britin Mia Goth profilierte sich in beiden Filmen und greift als Titelheldin „MaXXXine“ auf ihre Rolle in „X“ zurück: Die Pornodarstellerin Maxine Minx hat das Massaker in Texas überlebt und versucht nun, als seriöse Darstellerin in Hollywood von 1985 Fuß zu fassen. Wild entschlossen spricht sie bei einem Casting vor, um in einem zweitklassigen Horror-Trasher namens „The Puritan II“ die Hauptrolle zu ergattern. Während Maxine an ihrer Karriere feilt, geht in Hollywood ein Serienmörder um. Brutal ermordet der „Night Stalker“ junge Frauen und zieht dabei seinen Wirkungsradius immer enger um Maxine. Diese lässt sich anfänglich von nichts beirren – weder von den Demonstrationen religiöser Fanatiker, die sich gegen den „Sündenpfuhl“ Hollywood und die unmoralischen Auswüchse der Unterhaltungsindustrie empören; noch von den Umtrieben des „Night Stalkers“. Souverän bewegt sie sich durch die nächtlichen Hinterhöfe von Los Angeles – und als ihr einmal ein Mann nachstellt, lehrt sie ihn eine grausam-blutige Lektion.